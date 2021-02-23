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MLB》太空人想談延長約請趁早！柯瑞亞：開季後就不想分心

2021/02/23 10:23

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕先前太空人為避免薪資仲裁，與游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）簽下1年1170萬美元合約，若沒有其他動作，這名好手將會在季後成為自由球員。而柯瑞亞今日受訪時爆料球團到目前還沒有和他談延長合約，並直言一旦球季開始就不想理會這件事。

柯瑞亞表示太空人若想要簽下長約必須趁早在開幕戰前討論，他說：「我感覺非常好，我的身體感覺很棒，而我感覺我會有一個很棒的球季，一旦球季開始我就不想參與這些談話，或為此而分心。」

柯瑞亞也自爆太空人自簽下1年1170萬美元合約以避免薪資仲裁後，到現在都沒有和他談到延長合約，他說：「目前沒有任何討論。我把它留給我的經紀人和球團，但到現在，沒有任何關於這件事的談話。」

而柯瑞亞多次向媒體表示自己傾向留在太空人，認為留隊是正確選擇，但也表示明白自己的價值，不會屈就。不過才27歲的他也放話無懼投入自由市場，他說：「我真的很年輕，我在明年會成為最年輕的自由球員之一。」他補充解釋，我覺得我屬於這，而他們（太空人）必須要有相同的感覺

柯瑞亞是2012年選秀狀元，在太空人六個球季出賽604場，打擊三圍.276/.353/.480，有107轟397個打點。雖然在去年縮水賽季58場出賽，繳.264/.326/.383打擊三圍，僅敲5發全壘打，但在季後賽手感火燙，13場比賽狂敲6轟、繳17打點。

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