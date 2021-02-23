晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》被塞國10保全強押緊閉室！「夜市球王」自曝遭遣返

2021/02/23 10:39

曾俊欣。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網壇「夜市球王」曾俊欣過年也沒有鬆懈，考量到疫情關係，無法訓練，1月到土耳其之後，就展開一連串的世界之旅，到處打比賽提升經驗，沒想到近日結束在南非的賽程後，曾俊欣前往塞爾維亞疑似因簽證溝通問題，被關進緊閉室一天，接下來可能被遣返回南非。

曾俊欣本月18日結束ATP挑戰賽波切夫斯特魯姆第二站的單打比賽後，就啟程前往塞爾維亞。沒想到稍早曾俊欣卻在社群媒體透露，第一次來到塞國的他，因為簽證問題被當地海關沒收所有電子設備，還被10個保全強制關到緊閉室。而緊閉室的溫度只有攝氏10度，沒有水沒有保暖設備，只有冷掉的麵包，還有不少沒有戴口罩的敘利亞難民，讓他曝露在染疫的風險中。

曾俊欣在IG上透露出征賽國的恐怖遭遇。（圖片擷取自IG）

好不容易在緊閉室熬過24小時，曾俊欣和他的團隊卻被通知必須在土耳其伊斯坦堡轉機，等待三天後又要被遣返回南非。而在伊斯坦堡機場就只有簡單的販賣機能解決三餐，還好台灣駐土耳其代表處的工作人員大力相助，讓曾俊欣能吃到正常的一餐，稍早他更新IG動態，除了向台灣的粉絲、家人報平安，也特別感謝台灣駐土耳其工作人員，讓他在惡劣的環境下感受到台灣人的溫暖。

曾俊欣發文感謝台灣駐土耳其代表處人員的大力相助。（圖片擷取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。