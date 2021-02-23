網球》被塞國10保全強押緊閉室！「夜市球王」自曝遭遣返

曾俊欣。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網壇「夜市球王」曾俊欣過年也沒有鬆懈，考量到疫情關係，無法訓練，1月到土耳其之後，就展開一連串的世界之旅，到處打比賽提升經驗，沒想到近日結束在南非的賽程後，曾俊欣前往塞爾維亞疑似因簽證溝通問題，被關進緊閉室一天，接下來可能被遣返回南非。

曾俊欣本月18日結束ATP挑戰賽波切夫斯特魯姆第二站的單打比賽後，就啟程前往塞爾維亞。沒想到稍早曾俊欣卻在社群媒體透露，第一次來到塞國的他，因為簽證問題被當地海關沒收所有電子設備，還被10個保全強制關到緊閉室。而緊閉室的溫度只有攝氏10度，沒有水沒有保暖設備，只有冷掉的麵包，還有不少沒有戴口罩的敘利亞難民，讓他曝露在染疫的風險中。

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曾俊欣在IG上透露出征賽國的恐怖遭遇。（圖片擷取自IG）

好不容易在緊閉室熬過24小時，曾俊欣和他的團隊卻被通知必須在土耳其伊斯坦堡轉機，等待三天後又要被遣返回南非。而在伊斯坦堡機場就只有簡單的販賣機能解決三餐，還好台灣駐土耳其代表處的工作人員大力相助，讓曾俊欣能吃到正常的一餐，稍早他更新IG動態，除了向台灣的粉絲、家人報平安，也特別感謝台灣駐土耳其工作人員，讓他在惡劣的環境下感受到台灣人的溫暖。

曾俊欣發文感謝台灣駐土耳其代表處人員的大力相助。（圖片擷取自IG）

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