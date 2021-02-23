排球》「國中打朋友、高中揍學弟」南韓國手承認霸凌引咎退休

朴相夏（8號球衣）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓體壇霸凌風波越演越烈，排球聯賽三星火災保險隊快攻手朴相夏向球隊坦承學生時期曾兩度涉及霸凌事件，最後決定引咎退休。

南韓「排球女神」李多英和雙胞胎姐姐李在英日前才被爆料學生時期多次霸凌同學，隨後遭踢出國家隊，並被所屬球隊無限期禁賽，而這波霸凌爭議在南韓體壇如滾雪球般越滾越大，隨後上週有人在南韓入口網站稱是前南韓國家隊成員朴相夏的國中同學，在文章中稱自己曾被他關在衣櫃、還遭到朴與其他人長達約14小時的集體霸凌。

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三星隊隨後展開調查，昨發出聲明表示，朴相夏承認在學生時代有過兩次校園暴力事件，今天向球隊方面表明退休的意志，同時也向受害者、家人和所有排球迷表達最誠摯的歉意。

現年34歲的朴相夏在聲明中表示，「中學時期曾打過朋友，高中時期曾在宿舍打過後輩，除了運動員身分，我也是名成年人，看到最近爆發的體育界校園暴力爭議，心情一直很沉重。對於國、高中時期因我而受到傷害的人們，真的非常抱歉。」

「對於自己造成無法洗刷的痛苦，我有不可推卸的責任，也深知『學校暴力不能以任何理由正當化』的事實，我將爲此負責，以反省的心態生活。」

不過朴相夏卻否認日前上傳到入口網站的文章內容，「監禁同學、14小時集體暴行等內容完全不是事實，今後即使通過法律手段也要查明事實真相。」

三星隊則在聲明中指出，今後將從選拔選手階段開始就對學校暴力及非法行爲履行更詳細的調查，並與韓國排球聯盟一起積極應對，以防類似事件再次發生。

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