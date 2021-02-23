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MLB》大都會還沒談續約 明星游擊手林多吐露心聲

2021/02/23 11:38

林多。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕明星游擊手林多（ Francisco Lindor ）在1月初被交易來到大都會，今年球季結束後將成為自由球員的他，表示對未來的一切不感到擔心，並讓自己回到球員本質，希望比賽開始後，就是專心在場上，不要受任何事物干擾。

今年1月初林多與強投卡拉斯科（Carlos Carrasco）一同從印地安人來到大都會，今年球季結束將成自由球員的他表示願意續約，也不排除簽下長約。雖然目前大都會還未與這名好手談到延長合約，不過他個人表示心情並不會受此影響。

林多說：「我從來不害怕成為自由球員。所以，這並不是說我必須急著簽約，或者我等不及要成為自由球員了，我每天都過著生活。」林多希望回歸到球員的本質，他說：「做為一名球員，我們有職責，而這個責任就是上場並贏球。」

林多繼續說：「我們在開幕戰上場比賽後，若持續在對延長合約進行談話，不管是對我或是其他選手都有點不公平，我們的心思掛念在其他地方，沒有專注在我們的義務上，我們就會開始輸。」

而話題轉到前東家的決定，林多說：「印地安人做了他們必須做的事。他們無法留住我，他們不能留住我，他們決定走不同的路。」

林多過去6季平均繳出.285/.346/.488的打擊三圍，合計敲出138轟，411個打點99盜壘，生涯兩度奪得金手套、擁兩座銀棒獎，四度入選明星賽。

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