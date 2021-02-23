晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》奧運奪牌後最大差別？ 奥原希望：常在路上被搭訕

2021/02/23 12:01

奧原希望。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將奧原希望在2016年里約奧運，從小組賽一路過關斬將擊敗同胞好手山口茜，季軍賽對手李雪芮棄權拿下銅牌，也締造日本女單奧運最佳成績，近日她與日本輕艇男子激流選手羽根田卓也作客日媒節目，在談起奧運奪牌後生活有什麼不同時，奧原笑稱最大的改變就是常在街上被搭訕。

5年前的巴西里約奧運上，奧原希望奪得銅牌創下日本女單在歷屆奧運的最佳成績，奧原故鄉日本長野縣大町市還舉辦了盛大的慶祝遊行活動，而33歲的羽根田卓也在也在艇激流項目中奪得銅牌，成為全亞洲第一位奪得奧運獎牌的輕艇激流運動員，而這兩位奧運銅牌近日一同參加日媒《朝日新聞》的線上訪談節目，聊起相識過程也分享奪牌的心路歷程。

奧原跟羽根田是在2016里約奧運奪牌得主的慶祝大會上相識，大會結束後舉行的遊行活動兩個人也乘坐同一輛車，羽根田在節目上表示，奧原是一位非常耿直的選手，很少有選手能像她那樣認真準備比賽，奧原則笑著說，羽根田就像單純溫柔的哥哥，之前在日本味之素國家訓練中心見到他都會很熱情的打招呼。

兩人隨後也談起奧運奪牌後，各自的生活變化，羽根田笑表示自己最吃驚的，就是他從里約回到日本後，在JR品川車站下車的時候，光從車站到酒店大概200公尺距離，就有5、6個人跟我打招呼，直言是否有拿到前三名真的差很多。

而奧原則笑著表示，她覺得奪牌後最大的差別就是常常在街上被搭訕，「在街上被搭訕的機率大大提高了，去里約的前後真的發生很大的變化。」

不過接著奧原話鋒一轉說道：「不過我個人覺得，頒獎台其實是為冠軍設置的，拿下金牌的話會看到完全不同的景色吧，在里約奧運的頒獎台上我真的非常不甘心，現場看到高橋禮華／松友美佐紀奪冠的頒獎儀式，有種『啊，好厲害』的感覺，現場感受到的氛圍差距真的很大。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。