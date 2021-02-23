羽球》奧運奪牌後最大差別？ 奥原希望：常在路上被搭訕

奧原希望。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將奧原希望在2016年里約奧運，從小組賽一路過關斬將擊敗同胞好手山口茜，季軍賽對手李雪芮棄權拿下銅牌，也締造日本女單奧運最佳成績，近日她與日本輕艇男子激流選手羽根田卓也作客日媒節目，在談起奧運奪牌後生活有什麼不同時，奧原笑稱最大的改變就是常在街上被搭訕。

5年前的巴西里約奧運上，奧原希望奪得銅牌創下日本女單在歷屆奧運的最佳成績，奧原故鄉日本長野縣大町市還舉辦了盛大的慶祝遊行活動，而33歲的羽根田卓也在也在艇激流項目中奪得銅牌，成為全亞洲第一位奪得奧運獎牌的輕艇激流運動員，而這兩位奧運銅牌近日一同參加日媒《朝日新聞》的線上訪談節目，聊起相識過程也分享奪牌的心路歷程。

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奧原跟羽根田是在2016里約奧運奪牌得主的慶祝大會上相識，大會結束後舉行的遊行活動兩個人也乘坐同一輛車，羽根田在節目上表示，奧原是一位非常耿直的選手，很少有選手能像她那樣認真準備比賽，奧原則笑著說，羽根田就像單純溫柔的哥哥，之前在日本味之素國家訓練中心見到他都會很熱情的打招呼。

兩人隨後也談起奧運奪牌後，各自的生活變化，羽根田笑表示自己最吃驚的，就是他從里約回到日本後，在JR品川車站下車的時候，光從車站到酒店大概200公尺距離，就有5、6個人跟我打招呼，直言是否有拿到前三名真的差很多。

而奧原則笑著表示，她覺得奪牌後最大的差別就是常常在街上被搭訕，「在街上被搭訕的機率大大提高了，去里約的前後真的發生很大的變化。」

不過接著奧原話鋒一轉說道：「不過我個人覺得，頒獎台其實是為冠軍設置的，拿下金牌的話會看到完全不同的景色吧，在里約奧運的頒獎台上我真的非常不甘心，現場看到高橋禮華／松友美佐紀奪冠的頒獎儀式，有種『啊，好厲害』的感覺，現場感受到的氛圍差距真的很大。」

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