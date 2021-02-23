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羽球》152週球后戴資穎確定不打全英 奧運前就只參加這兩站

2021/02/23 10:49

戴資穎確定放棄衛冕，將不會參加全英公開賽。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎今日續居世界球后寶座長達152週，繼續堆積「小戴障礙」，而她確定會放棄3月的全英公開賽，在奧運前確定瞄準馬來西亞公開賽、新加坡公開賽，持續拚奧運積分。

戴資穎在2017、2018年於全英公開賽完成2連霸，2019年3連霸美夢遭中國一姐陳雨菲粉碎，不過去年成功復仇，不只擊敗陳雨菲喜迎當年首冠，更重返世界球后寶座，且生涯三度在全英封后，次數和謝杏芳並居21世紀女單之最。

戴資穎在1月泰國兩場超級1000賽事、年終總決賽拿到1冠、2亞，再來就返回台灣進行14天隔離、7日自主健康管理，小戴預計週五（26日）就能出關，繼續備戰。

今年全英公開賽於3月17日至21日點燃戰火，考量隔離及該賽事不屬奧運積分賽，外媒日前盛傳戴資穎放棄，如今父親戴楠凱證實小戴將不打。他透露，最重要是拿下東京奧運參賽資格，而全英未列入奧運積分賽，才會放棄出賽。

戴楠凱指出，戴資穎在奧運前將瞄準馬來西亞公開賽、新加坡公開賽，其餘奧運積分賽不會參加。不過，BWF日前更新比賽時間，原定3月31日的馬來西亞公開賽改至5月25日舉行；新加坡公開賽延到6月1日，也代表戴資穎最快5月中旬才會再度踏上國際賽場。

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