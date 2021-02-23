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NBA》爵士再下三分雨寫隊史紀錄 黃蜂鬧烏龍「6打5」還慘輸

2021/02/23 14:51

爵士全隊轟進28顆三分球刷新隊史紀錄，板凳席火力全開包辦其中19顆更寫下聯盟新紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今在主場迎戰黃蜂，前一次對上黃蜂爵士投進26顆三分球，創下隊史紀錄，今天猶他大軍又打破這項紀錄，第四節單節就命中11顆三分，全隊轟進28顆三分球，刷新隊史單場紀錄，也追平聯盟紀錄，上半場還領先的黃蜂，下半場進攻當機還發生場上同時有6名球員的烏龍，讓爵士終場以132：110守住勝利。

主場作戰的爵士其實沒有佔什麼優勢，上半場以64：67落後，客場作戰的黃蜂雖然在禁區要面對「法國鐵塔」戈貝爾（Rudy Gobert），不過黄蜂禁區得分卻仍48：30強壓爵士，此役最多領先最多還來到11分。

第三節結束前，黃蜂卻發生烏龍，當時節末還剩59.9秒，裁判突然響哨，原來黃蜂同時竟有6名球員場上，原來是溝通失誤，羅齊爾（Terry Rozier）原要上場換麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels），但麥克丹尼爾斯卻沒有離場，讓黃蜂吃下一次技術犯規。

沒想到這次的烏龍竟成為比賽勝負的分水嶺，接下來爵士連拿6分，在第三節打完以1分超前，第四節場上風雲變色，爵士開節彈無虛發地投進6記三分，黃蜂之後一度咬近，但英格斯 （Joe Ingles攜手康利外線轟炸籃框，比賽結束還剩下2分多鐘，就已經取得超過20分領先，終場爵士就以12分之差擊敗黃蜂。

爵士末節累計飆進11記三分球，命中率更高達68.8%，值得一提的是，這場三分煙火秀中，爵士板凳球員英格斯10投7中、尼恩7投7中以及克拉克森（Jordan Clarkson）10投5中，三人就飆進19顆三分球、合轟62分，還締造NBA史上單場單支球隊替補球員最多三分球命中紀錄。

而除了替補三人，一哥米契爾（Donovan Mitchell）也有23分、8助攻進帳，戈貝爾10分、12籃板「雙十」成績，還送出六記火鍋；而黃蜂部份，海沃德（Gordon Hayward）打到第三節在切入時又傷退，最後與小鮑爾（LaMelo Ball）各獲21分，蒙克（Malik Monk）得20分。

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