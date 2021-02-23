NBA》詹皇錯失關鍵罰球 巫師雙槍轟65分賞湖人3連敗

詹姆斯第四節最後關鍵罰球未進，讓巫師逼進延長賽後驚險勝出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣下輸多勝少，今天在主場迎戰巫師，下半場浪費了17分的大幅領先，巫師雙槍畢爾（Bradley Beal）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）合轟65分，率隊在延長賽以127：124險勝，賞給湖人3連敗，近5場吞下4敗。

湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）在A.戴維斯缺賽時扛下先發大前鋒重擔，首節砍進超前三分彈，助隊打出一波15：5的攻勢，取得33：23的雙位數領先優勢，板凳暴徒哈瑞爾（Montrezl Harrell）前兩節就豪取15分，再加上詹姆斯（Lebron James）也貢獻13分7助攻，上半場以63：49領先。

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暫居聯盟得分王的畢爾攻下全場最高的33分。（今日美國）

湖人最多領先達17分，但巫師在第三節展開兇猛反撲，畢爾單節灌進10分，率隊追到個位數差距，湖人在第四節決勝時刻多次出現要命失誤，讓巫師打出一波8：0的攻勢扳平戰局，再靠著八村壘的三分打超前，失去領先的湖人緊咬比分，詹姆斯在最後16.7秒連拿4分，原有機會完成3分打助隊贏球，可惜關鍵罰球未進，兩隊以115：115戰至延長賽。

巫師雙槍畢爾和魏斯布魯克延長賽挺身而出，單節12分兩人全包，詹姆斯和庫茲馬最後一擊都失手，巫師終場以127：124驚險擊敗湖人，收下5連勝。

聯盟得分王畢爾轟下全場最高的33分，另有7籃板、6助攻和3抄截，魏斯布魯克繳出32分、14籃板和9助攻的準大三元成績，八村壘有15分、6籃板；湖人詹姆斯也差點完成大三元，貢獻31分、13助攻和9籃板，哈瑞爾替補貢獻26分、9籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則是挹注21分。

魏斯布魯克繳出32分、14籃板和9助攻的準大三元成績。（今日美國）

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