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網球》曾俊欣團隊篩檢證明出狀況？所幸虛驚一場

2021/02/23 13:04

曾俊欣。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣網壇「夜市球王」曾俊欣近日結束南非賽程，轉往塞爾維亞疑似檢疫及簽證溝通等問題，意外發生遭當地海關扣留等風波，據隨行的教練父親曾育德透露，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，讓經常得轉戰全球各地的職業網將深受其害，不但賽程規劃大亂，這次還可能因為篩檢證明出狀況，害得整個團隊虛驚一場。

我國網球協會獲悉此事，已緊急與曾俊欣團隊連絡，不幸中的大幸是，目前了解他們健康安全都沒什麼問題，並將協助處理後續行程安排，代理秘書長王凌華說：「我們有關心發生什麼狀況，但可能因為時差影響，剛剛我才打LINE，他們沒接到，就看接下來行程怎麼走，協會這邊儘量提供所需要的幫忙和相關資訊。」

曾俊欣結束ATP挑戰賽波切夫斯特魯姆第2站賽事，從南非搭機離境前，團隊都得附上核酸檢測陰性證明，不料第一次轉往塞爾維亞，或許當地海關認為篩檢證明時間逾期，連帶導簽證出問題，才會被沒收所有電子通訊設備，還被10個保全強制關進緊閉室，與許多沒有戴口罩的敘利亞難民受困整晚，甚至曝露在染疫風險中。之後曾俊欣已到土耳其伊斯坦堡轉機，被迫遣返回南非，只是受疫情影響，當地機場僅有販賣機能解決三餐，還好台灣駐土耳其代表處工作人員協助，曾育德特地感謝我國駐外人員雪中送炭，讓團隊感受到台灣自家人的溫暖。

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