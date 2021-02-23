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NBA》熱火末節開局一波帶走雷霆 喜收3連勝

2021/02/23 14:28

熱火喜收3連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今日作客雷霆，半場以45：54落後的熱火在第三節末段些微反超，第四節開局後更是打出15：0攻勢一波帶走，奠定勝基，終場以108：94奪下近期三連勝。

本場比賽上半場雷霆命中率為54%，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆18分，帶領球隊以54：45領先。易籃後，熱火在第三節後段反攻，反倒以79：77反超。

決勝節開局後雷霆更發生5分鐘的得分乾旱，熱火趁這時將比分拉大，努恩（Kendrick Nunn）和艾德巴約（Bam Adebayo）完成空中接力後，和「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）一同打出15：0的高潮、94：77，也為球隊奠定勝基，終場以108：94贏球。

熱火喜收3連勝。（美聯社）

熱火五人得分皆上雙，羅賓森在關鍵決勝節攻下13分，全場比賽砍進6顆3分球，拿下全隊最多的22分並有7個籃板2抄截，努恩20分傳出9次助攻3抄截，艾德巴約（Bam Adebayo）19分13籃板5助攻，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）15分9助攻，歐利尼克（Kelly Olynyk）11分6籃板。替補的斯特魯斯（Max Strus）挹注11分。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大27分5助攻，貝茲萊（Darius Bazley）13分5籃板，羅比（Isaiah Roby）12分5籃板，道特（Luguentz Dort）11分7籃板。板凳出發的穆斯卡拉（Mike Muscala）攻下11分。

熱火喜收3連勝。（美聯社）

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