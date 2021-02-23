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中職》聯盟開幕戰在台南 20年不見統一獅先發土投身影

2021/02/23 13:52

獅隊歷年31場球隊開幕戰，土投有22場，其中潘威倫就包辦9場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕職棒32年球季3月13日開打，由去年總冠軍統一獅坐鎮台南主場迎戰中信兄弟，這場相當具有意義的聯盟開幕戰，獅隊由誰擔任先發投手備受矚目，目前還未定。

翻閱歷史，中職聯盟首戰有5次是在台南球場進行，都有統一獅參與，其中1994年由洋投王漢先發，接下來3次都由土投先發，包括1996年郭進興、1997年吳俊良、2001年高龍偉，再來就是2008年的葛雷，葛雷也是中職史上唯一由澳洲籍投手擔任聯盟開幕戰先發；換句話說，獅隊在台南球場的聯盟開幕戰，已有20年不見土投先發身影。

如果以球隊開季首戰來看，獅隊歷年31場球隊開幕戰，土投有22場，其中潘威倫就包辦9場，杜福明、謝長亨、吳俊良、曾翊誠各2場，郭進興、曹竣崵、高龍偉、羅錦龍、江辰晏各1場；洋投則有9場，近5年獅隊首戰先發有4場交給洋投，僅2018年由江辰晏先發。

獅隊總教練林岳平說，目前投手教練納瓦洛還沒投入球隊春訓，要等他到了，大概3月初第一輪公辦熱身賽打完，經過討論後，篩選出2、3人，才會有比較明確的開幕戰先發投手人選。

★統一獅在台南球場聯盟首戰先發投手

年度

先發投手

2008

葛雷

2001

高龍偉

1997

吳俊良

1996

郭進興

1994

王漢

★歷年統一獅首戰先發投手

年度

先發投手

2020

費爾本

2019

羅里奇

2018

江辰晏

2017

福瑞多

2016

吉爾

2015

潘威倫

2014

羅錦龍

2013

潘威倫

2012

強納森

2011

潘威倫

2010

潘威倫

2009

潘威倫

2008

葛雷

2007

潘威倫

2006

潘威倫

2005

潘威倫

2004

潘威倫

2003

曾翊誠

2002

曾翊誠

2001

高龍偉

2000

利多

1999

曹竣崵

1998

吳俊良

1997

吳俊良

1996

郭進興

1995

謝長亨

1994

王漢

1993

謝長亨

1992

杜福明

1991

凌森

1990

杜福明

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