中職》聯盟開幕戰在台南 20年不見統一獅先發土投身影

獅隊歷年31場球隊開幕戰，土投有22場，其中潘威倫就包辦9場。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台南報導〕職棒32年球季3月13日開打，由去年總冠軍統一獅坐鎮台南主場迎戰中信兄弟，這場相當具有意義的聯盟開幕戰，獅隊由誰擔任先發投手備受矚目，目前還未定。
翻閱歷史，中職聯盟首戰有5次是在台南球場進行，都有統一獅參與，其中1994年由洋投王漢先發，接下來3次都由土投先發，包括1996年郭進興、1997年吳俊良、2001年高龍偉，再來就是2008年的葛雷，葛雷也是中職史上唯一由澳洲籍投手擔任聯盟開幕戰先發；換句話說，獅隊在台南球場的聯盟開幕戰，已有20年不見土投先發身影。
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如果以球隊開季首戰來看，獅隊歷年31場球隊開幕戰，土投有22場，其中潘威倫就包辦9場，杜福明、謝長亨、吳俊良、曾翊誠各2場，郭進興、曹竣崵、高龍偉、羅錦龍、江辰晏各1場；洋投則有9場，近5年獅隊首戰先發有4場交給洋投，僅2018年由江辰晏先發。
獅隊總教練林岳平說，目前投手教練納瓦洛還沒投入球隊春訓，要等他到了，大概3月初第一輪公辦熱身賽打完，經過討論後，篩選出2、3人，才會有比較明確的開幕戰先發投手人選。
★統一獅在台南球場聯盟首戰先發投手
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年度
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先發投手
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2008
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葛雷
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2001
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高龍偉
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1997
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吳俊良
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1996
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郭進興
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1994
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王漢
★歷年統一獅首戰先發投手
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年度
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先發投手
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2020
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費爾本
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2019
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羅里奇
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2018
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江辰晏
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2017
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福瑞多
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2016
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吉爾
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2015
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潘威倫
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2014
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羅錦龍
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2013
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潘威倫
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2012
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強納森
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2011
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潘威倫
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2010
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潘威倫
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2009
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潘威倫
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2008
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葛雷
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2007
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潘威倫
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2006
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潘威倫
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2005
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潘威倫
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2004
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潘威倫
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2003
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曾翊誠
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2002
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曾翊誠
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2001
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高龍偉
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2000
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利多
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1999
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曹竣崵
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1998
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吳俊良
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1997
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吳俊良
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1996
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郭進興
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1995
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謝長亨
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1994
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王漢
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1993
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謝長亨
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1992
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杜福明
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1991
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凌森
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1990
|
杜福明