日職》對外熱身賽1安難求 陽岱鋼跑壘展現精準判斷（影音）

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）



〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊今天練習賽與養樂多交手，陽岱鋼擔任先發中外野手第9棒，3打席無安打獲得1次保送，打擊手感還在調整當中。

陽岱鋼在之前的3場對外練習賽6打數無安打，被三振4次，只靠著四壞球上壘1次，不過昨天在隊內練習賽擔任紅隊指定打擊、第7棒，第2局首度站上打擊區，從田中豐手中擊出左外野安打，第5局被中川皓太3球三振，合計2打數1安打。

請繼續往下閱讀...

陽岱鋼今日在對外練習賽仍找不到手感，2局上首打席獲得養樂多先發投手原樹理四壞球保送，隨後隊友吉川尚輝敲安打回1分打點後，他靠著積極跑壘和精準判斷上到三壘，松原聖彌的右外野3分砲送回陽岱鋼，巨人單局灌進4分，但廣岡大志和山田哲人下個半局雙雙開轟，養樂多追到5：5平手。陽岱鋼第2打席遭到三振，而在第5局第3打席則是擊出右外野飛球出局，他之後也被換下場休息，巨人終場以10：5贏球。

陽岱鋼今天總計3打席無安打，另有1次保送，仍未敲出對外熱身賽的首安，若不計算分組練習賽成績，陽岱鋼目前4場對外練習賽8打數無安打，吞下5次三振，手感十分低迷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法