晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》對外熱身賽1安難求 陽岱鋼跑壘展現精準判斷（影音）

2021/02/23 15:18

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人隊今天練習賽與養樂多交手，陽岱鋼擔任先發中外野手第9棒，3打席無安打獲得1次保送，打擊手感還在調整當中。

陽岱鋼在之前的3場對外練習賽6打數無安打，被三振4次，只靠著四壞球上壘1次，不過昨天在隊內練習賽擔任紅隊指定打擊、第7棒，第2局首度站上打擊區，從田中豐手中擊出左外野安打，第5局被中川皓太3球三振，合計2打數1安打。

陽岱鋼今日在對外練習賽仍找不到手感，2局上首打席獲得養樂多先發投手原樹理四壞球保送，隨後隊友吉川尚輝敲安打回1分打點後，他靠著積極跑壘和精準判斷上到三壘，松原聖彌的右外野3分砲送回陽岱鋼，巨人單局灌進4分，但廣岡大志和山田哲人下個半局雙雙開轟，養樂多追到5：5平手。陽岱鋼第2打席遭到三振，而在第5局第3打席則是擊出右外野飛球出局，他之後也被換下場休息，巨人終場以10：5贏球。

陽岱鋼今天總計3打席無安打，另有1次保送，仍未敲出對外熱身賽的首安，若不計算分組練習賽成績，陽岱鋼目前4場對外練習賽8打數無安打，吞下5次三振，手感十分低迷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。