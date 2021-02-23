MLB》新球季誰來接洋基王牌柯爾的球？ 東岡不是唯一解

奇里諾斯。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕30歲的洋基王牌柯爾去年展開9年合約首個球季，除了個人表現受到關注，和他搭配的捕手也引發話題，在今年新球季是否仍由很合拍的日裔捕手東岡凱爾「主蹲」，目前仍在觀察，而以小聯盟合約加盟的昔日搭檔奇里諾斯，更已放話有意「卡位」。

柯爾去年在洋基先發12場，繳出7勝3敗、防禦率2.84的不俗成績，今天則在春訓首次實戰打擊練習登板，搭配捕手是洋基主戰捕手桑契斯。在今年球季，洋基的1、2號捕手順位，目前仍是桑契斯為主，東岡凱爾居次。

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只是柯爾去年和桑契斯的搭配表現有些掙扎，合作8場先發的防禦率為3.91，比他平均防禦率高。在東岡凱爾取代捕手位置後，柯爾含季後賽的7場先發防禦率僅1.79，以成績來說，「柯東配」明顯優於「柯桑配」。

柯爾和桑契斯。（美聯社）

今年球季除了桑契斯要搶回和柯爾搭配的主戰位置，36歲資深捕手奇里諾斯也加入戰局，他在日前以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟。奇里諾斯在2019年和柯爾於太空人當隊友，該年兩人合作搭配16場，柯爾的累計防禦率2.46，效果也不錯。

《紐約郵報》報導，奇里諾斯表示柯爾的球不好接，他也很喜歡表達意見，和他搭配是項挑戰。但奇里諾斯顯然樂於接受這項挑戰，表示自己並未想著要從小聯盟出發，「我知道他們（指桑契斯和東岡）都很好，也都在這個體系很長時間，但我要在春訓證明自己是健康的，希望讓洋基球團去選擇，並做出決定。」

東岡凱爾和桑契斯。（今日美國）

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