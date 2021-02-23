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中職》球非常不彈 蘇智傑、炸祖守備超有感

2021/02/23 15:12

林祖傑、蘇智傑。（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕今年中職比賽用球依舊採「華櫻990」，品牌、型號相同，不過有兩個改變，首先，用球恢復係數中間值下修為0.550，較去年用球係數最高數值0.574降低不少，代表球的彈性變差，在相同條件下，擊出滾地球速度勢必下降，飛行距離也會縮短。

統一獅主力內野手「炸祖」林祖傑表示，去年對方打者擊出強勁內野滾地球，球彈跳在地還會加速，不少球強到沒時間反應，甚至沒機會守備，今年球比較不彈了，就有充裕時間去算彈跳接傳。

今年中職比賽用球用球縫線高度從0.05英寸（1英寸=2.54公分）調高為0.07英寸，等於高了0.02英寸，換算下來縫線高度多了0.05公分，球觸感較凸。林祖傑說，他其實習慣丟縫線較平的球，今年球縫線較凸，他握起來感覺不習慣，但還是要辦法適應調整。

統一獅主戰外野手蘇智傑說，去年球打到外野深遠飛球，一直往後追還沒辦法接到，今年守外野「比較好守」，而且守備時還看得到飛球的縫線，因為擊球飛球距離縮短了，不會有「球往後飛就接不到」的想法。

至於打擊呢？蘇智傑說，「真的有差，而且差很多!球要打得更扎實才會飛。」林祖傑表示，之前打擊只要節奏對了，力量釋放，即使沒有擊中球心，球還是會飛很遠，但今年可就不同了，不但要咬中球心，力量也要完全延伸，球才能「帶」得遠。

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