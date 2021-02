NBA》準備大動作補強？湖人又要裁掉兩冠後衛

Q.庫克傳又要被湖人裁掉。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕主場作戰的湖人,今在延長賽又以124:127不敵巫師,在「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)因傷缺陣下,近5戰已苦吞4敗,賽後美媒爆料,湖人將再度裁掉外線射手Q.庫克(Quinn Cook),很有可能是想騰出空間來進行補強。

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)在推特率先在推特指出,湖人將再度與射手Q.庫克分道揚鑣,去年11月20日湖人就曾為了維護薪資上限,將庫克釋出過一次,不過隨後湖人又用130萬美元簽回,加上之前的保障100萬美元,節省了大約70萬美元的支出。

Cook is in his fifth season and is a career 40.7 percent 3-point shooter -- including averaging 9.5 points and 2.4 assists in 2017-18 for Golden State. This gives the Lakers two open roster spots. https://t.co/sirejixwEE