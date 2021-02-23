NBA》準備大動作補強？湖人又要裁掉兩冠後衛

Q.庫克傳又要被湖人裁掉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕主場作戰的湖人，今在延長賽又以124：127不敵巫師，在「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣下，近5戰已苦吞4敗，賽後美媒爆料，湖人將再度裁掉外線射手Q.庫克（Quinn Cook），很有可能是想騰出空間來進行補強。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特率先在推特指出，湖人將再度與射手Q.庫克分道揚鑣，去年11月20日湖人就曾為了維護薪資上限，將庫克釋出過一次，不過隨後湖人又用130萬美元簽回，加上之前的保障100萬美元，節省了大約70萬美元的支出。

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Cook is in his fifth season and is a career 40.7 percent 3-point shooter -- including averaging 9.5 points and 2.4 assists in 2017-18 for Golden State. This gives the Lakers two open roster spots. https://t.co/sirejixwEE — Shams Charania （@ShamsCharania） February 23, 2021

而庫克迄今僅出賽16場繳出場均2.1分、0.3籃板、0.3助攻，不過他不但是湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）非常喜愛的隊友，過去也隨勇士、湖人奪下兩座總冠軍，更衣室也扮演舉足輕重的腳色，查拉尼亞透露目前已經有多支球隊有興趣網羅他。

而衛冕軍湖人在A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣後，近5場只拿1勝敗，裁掉庫克後湖人名單將會出現兩個空缺，而先前《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，紫金大軍有意補強鋒線，目標鎖定火箭的P.J.塔克（P.J. Tucker）和前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

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