MLB》收藏達人「吉米叔叔」又一經典 這張貝比魯斯卡拍出2千萬天價

貝比魯斯。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕去年過世的美國傳奇球員卡收藏家「吉米叔叔」吉米．米喬尼又有天價卡出現，他收藏的1933年貝比魯斯簽名棒球卡在昨天拍賣會以76萬1100美元（約台幣2143萬）賣出，專家指出這張卡片保存狀態非常好，「像是昨天剛出版一樣!」

人稱「吉米叔叔」的米喬尼，是棒球卡收藏界的傳奇人物，他一生未婚，去年3月過世、享耆壽97歲。他從小收藏棒球卡，擁有大約10萬張棒球卡片，在過世後，姪子從他紐澤西家中地下室發現收藏棒球紀念品的箱子，其中包括這張拍出高價的貝比魯斯親簽卡。

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這已是米喬尼拍出高價的第2張貝比魯斯簽名卡，去年一模一樣的貝比魯斯卡以32萬5千美元拍出，今年更是以超過一倍價格賣出，原因就在於保存狀況非常良好。

收藏家對於貝比魯斯的商品相當瘋狂，前年就有收藏家以逾100萬美元高價拍下他在1929年轟出第500號全壘打的球棒。

Babe Ruth Signed 1933 Card Smashes Auction Record, From 'Uncle Jimmy' Collection https://t.co/kDGKGmNO0o — TMZ （@TMZ） February 23, 2021

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