晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》收藏達人「吉米叔叔」又一經典 這張貝比魯斯卡拍出2千萬天價

2021/02/23 15:36

貝比魯斯。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕去年過世的美國傳奇球員卡收藏家「吉米叔叔」吉米．米喬尼又有天價卡出現，他收藏的1933年貝比魯斯簽名棒球卡在昨天拍賣會以76萬1100美元（約台幣2143萬）賣出，專家指出這張卡片保存狀態非常好，「像是昨天剛出版一樣!」

人稱「吉米叔叔」的米喬尼，是棒球卡收藏界的傳奇人物，他一生未婚，去年3月過世、享耆壽97歲。他從小收藏棒球卡，擁有大約10萬張棒球卡片，在過世後，姪子從他紐澤西家中地下室發現收藏棒球紀念品的箱子，其中包括這張拍出高價的貝比魯斯親簽卡。

這已是米喬尼拍出高價的第2張貝比魯斯簽名卡，去年一模一樣的貝比魯斯卡以32萬5千美元拍出，今年更是以超過一倍價格賣出，原因就在於保存狀況非常良好。

收藏家對於貝比魯斯的商品相當瘋狂，前年就有收藏家以逾100萬美元高價拍下他在1929年轟出第500號全壘打的球棒。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。