網球》白虎御守爆紅！ 大坂直美澳網封后炒熱護身符

「日本小威」大坂直美在澳網封后，她掛在球拍袋上的白虎御守（護身符），也因此爆紅熱銷。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕甫贏得2021澳洲網球公開賽女單后冠的「日本小威」大坂直美，人氣持續飆漲，去年就已榮膺全球最賺錢女運動員的她，先前墨爾本公園出賽期間被媒體拍到掛在球拍袋上的白虎御守（護身符），也因此爆紅熱銷，正引發日本粉絲瘋狂搶購。

據《讀賣新聞》等日媒報導，大坂直美球拍袋上懸掛的御守，從外觀看來，表面是紅底繡上白虎，還有被稱為「圓框內三條平行線紋」的白崎八幡宮神紋，應是來自日本山口縣岩國市白崎八幡宮，許多日本球迷透過電視轉播看到後相當驚豔，爭相打電話詢問，想要購買這款代表勝利的「大坂御守」。拜「日本小威」連戰皆捷所賜，白崎八幡宮跟著一夕成名，光昨天就接獲逾1000筆網路訂單，只得向廠商追加調貨，被稱為「禰宜」的57歲神官山塚博史表示，雖然不清楚大坂直美如何拿到這御守，很高興形成熱門話題，接下來也會為她加油。

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美日混血的大坂直美，23歲已贏得4座大滿貫后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及迄今澳網，傲人戰績加上順延至今年夏天的東京奧運，足以讓她接連簽下重量級國際廣告，總計代言品牌高達18個，去年光場外合約金額估計高達3300萬美元（約9.3億台幣），影響力與龐大商機驚人。

「日本小威」大坂直美在澳網封后，她掛在球拍袋上的白虎御守（護身符），也因此爆紅熱銷。（資料照，法新社）

「日本小威」大坂直美在澳網封后，她掛在球拍袋上的白虎御守（護身符），也因此爆紅熱銷。（資料照，路透）

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