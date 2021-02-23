田徑》奧運準國手都瞄準明日港都盃 僅「黃金右臂」鄭兆村缺陣

鄭兆村。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2021年港都盃全國田徑錦標賽明（24日）在高雄國家體育中心點燃戰火，國內田徑好手為追求東京奧運資格幾乎都參賽，只有剛升格當爸爸的男子標槍好手「黃金右臂」鄭兆村因還在冬季訓練期，確定不會參加。

被視為奧運奪牌大熱門的鄭兆村，在2019年就在鑽石聯賽擲出逾85公尺，率先拿到東京奧運門票，他目前還處在冬訓階段，因此這次港都盃不會上陣，預計在3月8日才會在新北市全國青年盃田徑公開賽登場。

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去年都參加100公尺的「台灣最速男」楊俊瀚，在去年12月全國田徑錦標賽跑出自2018年之後最佳的10秒13，他在港都盃將迎來睽違已久將參加200公尺、100公尺。楊俊瀚生涯200公尺最佳為2018年雅加達亞運締造的20秒23，同時也是全國紀錄，至於百米最佳則是10秒11。

有機會挑戰奧運門票的男子400公尺跨欄陳傑，110公尺跨欄陳奎儒，男子標槍黃士峰等預料會參戰，其中陳傑也會參加100公尺，測驗自己的速度。

此外，台灣師大女子100公尺跨欄林詩亭去年全大運飆出相隔50年台灣最快13秒04，這次將參加港都盃，續朝打破紀政在1970年締造12秒93全國紀錄，同時更要跨過12秒84的奧運參賽門檻。

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