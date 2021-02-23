網球》佛心！喬帥少賺3千多萬 力挺大會照顧前幾輪小咖

世界球王喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽落幕，當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）第9度風光奪冠後，賽事執行長總監提利（Craig Tiley）透露，今年男、女單打冠軍獎金較去年下滑逾3成，主要是因為喬帥為首的頂尖球星首肯禮讓，大會才能把這些錢運用在照顧前幾輪止步及低排名選手。

喬帥無愧為「墨爾本公園之王」，在南半球完成第2度三連霸壯舉，冠軍獎金卻僅有275萬澳幣（約6259萬台幣）進帳，比起他去年領取的412萬澳幣（約9377萬台幣），大幅減少了137萬澳幣（約3118萬台幣），只不過，衛冕者卻毫無怨言，只因這是他自認回饋網壇應付的責任。東道主代表提利表示，今年賽事受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊，已被迫從元月中旬順延3週才舉辦，賽事獎金分配也破天荒大幅調整，主要獲得喬帥、美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）等頂尖球星的支持，才順利把單打4強以上獎金縮減，用來照顧前4輪更需要收入的底層選手。

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今年澳網因應當地政府防疫政策，每日最多開放3萬名觀眾，又曾因封城影響有5天閉門戰，導致又少了逾10萬張球票收入，加上不斷追增的相關費用，提利坦承損失恐達上億澳幣，但他特地感謝眾球星願意犧牲共體時艱，「像喬帥和小威這樣的超級大咖，都同意更加平均分配奬金，讓低排名和提前出局的球員獲得更多收入，在這段非常困難的時期，我們認為確實是很好的辦法。」

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