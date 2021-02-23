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NBA》一肩扛湖人輸球責任 詹皇賽後回擊外界「休息論」

2021/02/23 18:41

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人36歲球星詹姆斯（LeBron James）今上場43分鐘得到31分，但湖人在延長賽以124：127不敵巫師，紫金大軍湖人近5戰吞4敗。賽後再度被問到是否需要更多休息時，詹姆斯強調，外界那些鼓吹自己該休息的言論太過頭了。

湖人隊少了「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）後，由詹姆斯一肩扛起球隊勝負，他今上場43分鐘拿到31分、13助攻、9籃板的準大三元表現，可惜球隊仍輸球。光是2月份共11場比賽，詹姆斯就有4場比賽的上場時間超過40分鐘，詹姆斯在2月份的平均上場時間高達38.2分鐘，是全NBA最多。

ESPN》報導，詹姆斯認為自己不需要額外的休息，「我認為『LeBron需要更多休息』或是『我應該要休息多一點』等說法，變得太過頭了。我從來沒有談論過這事，不會談這事，選手都需要有更多的休息，我們都希望獲得更多的休息時間，但我是來這工作的。」

「我從來沒有在球季期間要求休息，而這種論調卻已經越來越多了。」詹姆斯指出，「我聽這些話已經連續5年、6年、7年了，但現在我仍然很強壯，我不需要施捨。」

詹姆斯今發生8次失誤是全場最多，其中第四節剩下9.8秒，他加罰沒進，錯失三分打機會。延長賽剩下6.2秒，詹姆斯三分外線出手未進，讓湖人吞下敗戰。詹姆斯賽後扛起輸球責任，「當然我要為那次罰球失手負起全責，我要投進罰球，這一分對我們來說很容易，我們不是在那個時候輸球，但我確實要承擔這個責任。」

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