籃球》亞洲盃資格賽延到何時 連亞洲籃總都無法確定

2021年亞洲盃男籃資格賽，受到疫情影響延期。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2021年亞洲盃男籃資格賽因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，迄今6組僅1組順利完賽，而亞洲籃總今日來函告知台灣籃球協會，會努力找到適合比賽地點，但時間無法定案，等於比賽會延到何時他們也難以保證。

本屆亞洲盃共24隊參加，並分成6組展開資格賽競逐，只是目前僅D組黎巴嫩、巴林、印度、伊拉克，該組4隊將6場賽事打完，其餘5組都未能完賽。

請繼續往下閱讀...

台灣和日本、中國、馬來西亞在B組，迄今僅台灣打2場、日本及馬來西亞各1戰，中國更1場未打，亞洲籃總原本計畫2月於日本完成所有賽事，但再來日本無法舉辦改至卡達，結果卡達因疫情嚴峻宣布不辦，導致比賽始終無法登場。

亞洲籃總今來函至籃協，收到不少國家告知各國聯賽將陸續開打，想配合賽事出兵會有難度，亞洲籃總強調會找出解決辦法，但現階段無法確認比賽何時重燃戰火。

至於台灣隊去年11月第2階段賽事未派隊，遭罰款16萬瑞士法郎（約496.1萬台幣）、扣除積分2點。籃協19日之前已經繳交8000瑞士法郎（約24.8萬台幣）的申訴保證金，並在今日提出書面申訴，盼FIBA能收回懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法