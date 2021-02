NBA》連2戰讓對手輸到脫褲！ 太陽喜創相隔32年狂紀錄

太陽今以132:100痛宰拓荒者。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今以132:100痛宰拓荒者,連2戰以30分以上的勝差血洗對手,是隊史自1989年4月以來,再度出現這樣的壯舉。

太陽前天才以128:97大勝灰熊,今對上傷兵滿盈的拓荒者照樣毫不留情,三節打完就領先29分,讓末節早早淪為垃圾時間,最終太陽以32分之差獲勝,一哥布克(Devin Booker)狂轟34分,中鋒艾頓(Deandre Ayton)挹注19分,控衛保羅(Chris Paul)手感不佳僅得2分。

根據《ESPN Stats & Info》提到,太陽今日狂轟猛炸的發燙手感,不僅讓拓荒者寫下近2季最難堪敗仗,還寫下一項難能可貴的紀錄。

太陽連續2戰以30分以上的勝差狂勝對手,是隊史自1989年4月以來首次出現,中間相隔32年,顯見西部第4的太陽近況之火燙。

Phoenix defeated Portland tonight 132-100 to hand the Trail Blazers their largest loss in the last two seasons.



It was also the 2nd consecutive 30-point win for the Suns. It's the first time that has happened since April 1989 (beat Grizzlies by 31 on Saturday) pic.twitter.com/dWUzbjOFK0