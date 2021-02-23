中職》熱身賽票價出爐！ 明日中午正式開賣

中職32年熱身賽預售票明開賣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒32年前哨戰，2021臺灣銀行中華職棒熱身賽即將於26日開戰。熱身賽共安排20場賽事，將採取實聯制售票開放觀眾進場，進場人數為球場容納人數50%。預售票將於2月24日中午11點起全面開賣，屆時可到全家便利商店FamiPort機台購買。

台灣面對疫情控制得宜，但目前疫情狀況依然持續蔓延，聯盟與球團絲毫不敢懈怠，全面遵循疫情指揮中心及體育署現行活動規範，同時提升防疫等級，於比賽前後持續加強清潔與消毒作業，以提供全國球迷安心的看球環境。

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獲中央流行疫情指揮中心同意，2021臺灣銀行中華職棒熱身賽延續去年球季實聯制規定，全面採取對號入座、前後左右相隔1個座位的梅花座設定，觀賞球賽期間，建議全程配戴口罩，球迷在所購座位就坐時可飲食。同時為保護大家的健康，聯盟呼籲購票進場的球迷朋友，遵守進場相關防疫措施，並配合量體溫、手部消毒、勤洗手，凡居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之民眾，請勿購票入場，與我們一同守護健康、維護舒適的觀賽環境。

平日票價為150元、優惠票100元；假日票價為200元、優惠票150元；平日預售票為120元、預售優惠票80元，假日預售票是160元、預售優惠票則是120元。2月24日中午11點起，正式於全家便利商店FamiPort機台開放預購，歡迎球迷朋友多加利用！

臺灣銀行長期致力於推廣體育活動，以實際行動力挺台灣棒球，挹注資源贊助中華職棒熱身賽。2021臺灣銀行中華職棒熱身賽場場直播，也歡迎透過愛爾達體育台、緯來體育台、MOMOTV （CH75）及CPBLTV一賭球星風采！另外，為回饋廣大球迷的支持，2月26日中信兄弟VS.味全龍、27日富邦悍將VS.樂天桃猿以及28日統一7-ELEVEn獅VS.中信兄弟的比賽，將首次透過CPBL中華職棒官方粉絲團線上直播，連假期間在家觀賞棒球賽事也是一種享受！

2021臺灣銀行中華職棒熱身賽票價表

現場票全票 現場票優惠票 預售票全票 預售票優惠票 週一~週五 150 100 120 80 週六~週日 （含假日） 200 150 160 120

1. 65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。

2. 持身心障礙證件者免費入場，陪同者可購買優惠票（限1名）。

3. 持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

預售期間

開賣時間：2021年2月24日上午11時00分起開始於FamiPort 全家超商機台預售

截止時間： 比賽日前一天23:59分為止

※主辦單位保有調整之權利，以中華職棒大聯盟官網首頁新聞公告為準！

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