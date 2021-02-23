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NBA》受疫情影響延賽 馬刺後天將碰頭雷霆

2021/02/23 23:31

馬刺主帥帕波維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊因陣中有多達4人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與活塞、騎士、尼克溜馬延賽。而在昨公布招回發展聯盟的薩曼尼奇（Luka Samanic）和瓊斯（Tre Jones）後，馬刺將於後天（台灣時間25日）在客場對上雷霆。

據《美聯社》記者Tim Reynolds報導，馬刺在受到4人染疫以及延賽後，於美國時間本週一正式復工練球。但有5名球員基於聯盟健康與安全協議，後天仍無法出賽，包含蓋伊（Rudy Gay）、K.強森（Keldon Johnson）、菜鳥瓦賽爾（Devin Vassell）、威德斯朋（Quinndary Weatherspoon）、D.懷特（Derrick White）。

而馬刺球星德羅森（DeMarDeRozan）因父親病逝，將缺席美國時間星期三這場面對雷霆的比賽。不過，自2月1日因右髖屈肌酸痛而沒有上場的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也開始隨隊練習。

面對疫情席捲全球，馬刺主帥「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）也感嘆：「抱怨或為某人感到抱歉皆是不必要的，唯有去感謝你身邊所擁有的才是。

 

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