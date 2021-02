NBA》饒舌歌手新歌「蹭」Kobe 遺孀凡妮莎怒批不尊重

布萊恩(右)和妻子凡妮莎。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)在去年美國時間1月26日因直升機失事而驟逝,這場悲劇至今逾一年時間。近期美國饒舌歌手米克米爾(Meek Mill)一首尚未發行的新歌,其歌詞先在網路上披露,當中一段有關布萊恩的歌詞引發爭議,連布萊恩遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)都批評不尊重。

《BBC》報導,米克米爾在新歌《Don’t Worry(RIP Kobe))》中一段提到,「如果我缺少(愛),我就會搭直升機,成為另一個Kobe。」(If I ever lack, I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe)

凡妮莎。(資料照,路透)

而凡妮莎也在Instagram的限時動態回覆此事,並標記米克米爾,「親愛的米克米爾,我發現這句歌詞非常不在乎他人感受、相當不尊重。我不熟悉你的音樂,但我相信你可以做得更好。如果你是球迷,那很好,你應該有更好的一個方式來表達對我丈夫的欽佩。這缺乏尊重、也不得體。」

不過,米克米爾卻在推特上發文寫著,「X你們的感受。」這番話更加惹惱大批網友,米克米爾事後發文澄清這段話不是針對布萊恩和他的家人,並說已私下向凡妮莎致歉。

I apologized to her in private earlier today not to the public...Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!