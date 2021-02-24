NBA》饒舌歌手新歌「蹭」Kobe 遺孀凡妮莎怒批不尊重

布萊恩（右）和妻子凡妮莎。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）在去年美國時間1月26日因直升機失事而驟逝，這場悲劇至今逾一年時間。近期美國饒舌歌手米克米爾（Meek Mill）一首尚未發行的新歌，其歌詞先在網路上披露，當中一段有關布萊恩的歌詞引發爭議，連布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）都批評不尊重。

《BBC》報導，米克米爾在新歌《Don’t Worry（RIP Kobe））》中一段提到，「如果我缺少（愛），我就會搭直升機，成為另一個Kobe。」（If I ever lack, I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe）

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凡妮莎。（資料照，路透）

而凡妮莎也在Instagram的限時動態回覆此事，並標記米克米爾，「親愛的米克米爾，我發現這句歌詞非常不在乎他人感受、相當不尊重。我不熟悉你的音樂，但我相信你可以做得更好。如果你是球迷，那很好，你應該有更好的一個方式來表達對我丈夫的欽佩。這缺乏尊重、也不得體。」

不過，米克米爾卻在推特上發文寫著，「X你們的感受。」這番話更加惹惱大批網友，米克米爾事後發文澄清這段話不是針對布萊恩和他的家人，並說已私下向凡妮莎致歉。

Vanessa Bryant speaks out about Meek Mill’s lyric about Kobe. pic.twitter.com/XPXvcdrzbF — philip lewis （@Phil_Lewis_） February 23, 2021

I apologized to her in private earlier today not to the public...Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject! — Meek Mill （@MeekMill） February 23, 2021

美國饒舌歌手米克米爾。（資料照，美聯社）

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