澳網》收視毒藥？喬帥9冠王 創18年來收視新低

喬科維奇奪下第18座大滿貫。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕澳網決賽落幕,世界球王喬科維奇強壓俄羅斯梅德維夫,狂攬生涯第18座大滿貫,但外媒報導,此役觀賞性不佳,連帶導致收視率較去年決賽整整下滑30%。

根據「essentiallysports」報導,雖然這是喬帥豪奪澳網第9冠的特別時刻,但此役在全澳洲僅有117萬人收看,創下自2003年以來男單決賽收視率新低紀錄、也是夜場大滿貫決賽收視新低紀錄。去年喬科維奇與提姆的決賽則有152萬人收看。

今年女單決賽也僅吸引85.1萬人收看,較去年下滑4.5%。

報導引述相關人士分析,收視下滑除了因為疫情大流行外,費德爾(Roger Federer)缺席也是重要因素,此外像基里奧斯(Nick Kyrgios)以及德米納爾(Alex De Minaur)等澳洲地主選手也未在本屆賽會有長足進步。

2017年費德爾與納達爾在澳網決賽交手,吸引360萬澳洲人收看,是十多年來澳網男單決賽收視最高的一場比賽。

