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澳網》收視毒藥？喬帥9冠王 創18年來收視新低

2021/02/23 21:30

喬科維奇奪下第18座大滿貫。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳網決賽落幕，世界球王喬科維奇強壓俄羅斯梅德維夫，狂攬生涯第18座大滿貫，但外媒報導，此役觀賞性不佳，連帶導致收視率較去年決賽整整下滑30%。

根據「essentiallysports」報導，雖然這是喬帥豪奪澳網第9冠的特別時刻，但此役在全澳洲僅有117萬人收看，創下自2003年以來男單決賽收視率新低紀錄、也是夜場大滿貫決賽收視新低紀錄。去年喬科維奇與提姆的決賽則有152萬人收看。

今年女單決賽也僅吸引85.1萬人收看，較去年下滑4.5%。

報導引述相關人士分析，收視下滑除了因為疫情大流行外，費德爾（Roger Federer）缺席也是重要因素，此外像基里奧斯（Nick Kyrgios）以及德米納爾（Alex De Minaur）等澳洲地主選手也未在本屆賽會有長足進步。

2017年費德爾與納達爾在澳網決賽交手，吸引360萬澳洲人收看，是十多年來澳網男單決賽收視最高的一場比賽。

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