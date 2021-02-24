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NBA》老兵不死！科比摯友P.加索宣告重返巴塞隆納

2021/02/24 07:03

P.加索宣告重返巴塞隆納。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老兵不死，前NBA球星P.加索（Pau Gasol）親自在個人IG宣佈，即將加盟巴塞隆納男籃！這也是他相隔20年後重返這支西甲傳統豪門勁旅，「高齡」40歲的P.加索說，很高興回到自己職業生涯的起點，迫不及待把能力和經驗傳承給巴薩新世代。

身高215公分、球技靈活全面的P.加索，自18歲從巴塞隆納展開職業生涯，效力3年期間，勇奪1座西班牙國王杯、2個西甲聯盟冠軍，2001年他參加NBA選秀，第1輪第3順位被老鷹挑走，隨後被交易至灰熊，輾轉待過湖人、公牛和馬刺。而在西岸紫金軍團效力期間，這位西班牙全能中鋒與「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）聯手贏得兩座次總冠軍，也產生無可撼動的兄弟情誼，迄今仍令球迷津津樂道。

曾6度入選NBA明星賽的P.加索，自科比去年美國時間1月26日驚傳直升機失事驟逝後，就是最關心其家人的忠實摯友，經常與妻子共同探訪布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）及女兒們，兩家人互動溫馨密切。P.加索曾直言，科比走後，凡妮莎形同親姊妹、3個女兒就是姪女，這輩子都會以兄長身分代為照顧，讓人在天堂的布萊恩能夠放心，講情重義讓廣大粉絲們相當感動。

　

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