高球》老虎伍茲驚傳嚴重車禍腿傷送醫 現場畫面曝光

警消人員利用破壞器材將受困其中的老虎伍茲救出，目前已送往醫院急救手術中。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在美國加州洛杉磯當地時間大約23日上午7時傳出發生嚴重車禍，因翻車造成車體撞爛變形，警消人員利用破壞器材取下前擋風玻璃將受困其中的老虎伍茲救出，目前已送往醫院急救手術中。據了解，老虎伍茲的腿部有多處受傷。車禍原因則仍待進一步調查釐清。

高爾夫球名將老虎伍茲驚傳在美國加州洛杉磯傳出發生嚴重車禍，腿傷送醫。（歐新社）

老虎伍茲的經紀人斯坦伯格（Mark Steinberg）及洛杉磯警方已證實此事，事故發生在洛杉磯西部的帕洛斯維達牧場（Rancho Palos Verdes），當地電視台也播出車禍事故現場的畫面，可見一輛越野車翻下山坡，距離道路約30英尺，車體嚴重毀損，碎片散落一地。老虎伍茲的傷勢則仍不明朗。

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電視台播出車禍事故現場的畫面，可見車輛翻下山坡，距離道路約30英尺，老虎伍茲的傷勢則仍不明朗。（美聯社）

根據洛杉磯警局發布的一份聲明稱，大約早上7點12分，這輛車在帕洛斯維達牧場（Rancho Palos Verdes）和羅林希爾斯莊園（Rolling Hills Estates）交界處的霍桑大道和黑馬路（Blackhorse Road）發生翻覆車禍，當時只有伍茲一人在車內。那輛車當時正在霍桑向北行駛。

老虎伍茲搭乘的車輛翻覆，毀損嚴重。（法新社）

Another view of Tiger Woods car #tigerwoods pic.twitter.com/nAzMHzjWzu — Sons of Johnnie LeMaster （@SonsofJohnnieLe） February 23, 2021

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