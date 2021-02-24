NBA》AD缺陣湖人尋求補強 鎖定兩屆火鍋王而不是表弟

AD受傷缺陣後，湖人有意補強前場戰力。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕湖人在「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣下，近5戰已苦吞4敗，昨日裁掉Q.庫克（Quinn Cook），企圖尋求補強前場戰力，據《洛杉磯時報》指出，湖人有意找來兩屆火鍋王、國王中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）。

湖人在裁掉庫克後，目前名單上出現兩個空缺，據《洛杉磯時報》指出，湖人雖然想要補強鋒線，但不會馬上添補空缺，剛恢復自由身的前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）回鍋機會不高，而國王明星中鋒懷特塞德將是湖人追逐的目標之一，日前也傳出湖人有意透過交易換來火箭前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）。

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31歲的懷特塞德以優異阻攻能力聞名，在2010年次輪33順位被國王挑中，效力兩季後就輾轉於海外聯賽，他在2013年重返NBA，在熱火繳出亮眼成績，效力5年來場均得分和籃板都上看雙位數，去年賽季則轉往拓荒者，本季則以1年短約回鍋國王，生涯共獲得2次阻攻王和1次籃板王殊榮，生涯場均可貢獻13.4分、11.4籃板和2.4阻攻。

不過懷特塞德本季在國王幾乎都擔任替補，上場時間少之又少，只有14.6分鐘，成績大幅滑落至8.3分、5.7籃板和1.3阻攻。

國王中鋒懷特塞德。（資料照，今日美國）

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