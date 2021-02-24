NBA》明星賽替補名單出爐！ 怪物狀元等4人首度獲選

明星賽替補名單今出爐。（取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打，日前官方已公布東西部先發名單人選，今再公布替補名單，分別由里拉德（Damian Lillard）和哈登領銜，其中共有4位新面孔，鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）、塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）、公牛拉文（Zach LaVine）和尼克藍道（Julius Randle）都是首次入選。

東部入選的球員有本季從火箭轉往籃網的「大鬍子」哈登、尼克大前鋒藍道、塞爾提克雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗、公牛一哥拉文、七六人主控B.西蒙斯（Ben Simmons）和魔術中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）。

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而西部明星替補名單入選的有拓荒者一哥里拉德、爵士砍將米契爾（Donovan Mitchell）、太陽老將保羅（Chris Paul）、湖人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、鵜鶘威廉森和快艇二當家P.喬治（Paul George）。不過A.戴維斯因右小腿拉傷，將休息至少4週，缺席明星賽機率很高，官方可能會找人遞補。

湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和籃網杜蘭特（Kevin Durant）分居東西部人氣王，續任明星隊隊長，預定於3月5日透過選秀挑出最佳陣容。

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