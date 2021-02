馬丁尼茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪隊重砲手馬丁尼茲(J.D. Martinez)去年球季表現不理想,繳出糟糕數據,和過去的表現有些差距,今日他接受訪問時也承認去年的確沒有做好準備,為此負起全責。

馬丁尼茲去年縮水賽季表現差勁,和前兩季相差甚鉅,他今日接受訪問時說:「這顯然是艱苦的兩個月。我覺得我去年真的沒有做好準備。這是我的錯,我要為此負責,因為我沒有準備好。」

馬丁尼茲去年出賽54場,打擊三圍僅.213 / .291 / .389,繳7轟、27打點,然而和前兩季為紅襪繳出79轟、235打點、平均打擊三圍.317 / .392 / .593相比,有些差距。

針對要來的球季,馬丁尼茲下決心要避免重蹈去年覆轍,他說:「做好準備,像我平時所做的,為整個球季做準備。」

