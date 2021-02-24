中職》球變不彈 劉育辰：兩好球後打擊率下修

統一獅教練劉育辰。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中職比賽用球恢復係數從去年最高值0.574，降為今年的0.555，球變不彈了，選手和教練都非常有感。

統一獅打擊教練劉育辰說，春訓幾場自辦熱身賽看下來，發現今年的球真的變得不彈了，而且跟去年上半季差很多，擊球飛行距離縮短，各隊守備佈陣也有不同，例如味全龍3名外野手站得很靠前，能夠直傳本壘的距離，獅隊外野手相對較靠後，但站位也比去年還要前面。

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換球後勢必對打擊影響甚鉅，劉育辰認為，可以預期的是，今年全聯盟打擊數據會比去年降低許多，全壘打王最多落在28轟左右，應該很難有30轟以上的打者，擊球不再是強攻猛打，而是要有效率地將球擊到場內。

劉育辰指出，球不彈，投手更勇於攻擊好球帶，所以打者兩好球前，喜歡的球一定要積極出棒，等到兩好球後，因為打者的好球帶要相對放寬，但球不彈，勢必得咬中球心才有好的擊球品質，所以今年球季全聯盟打者兩好球以及球數落後時，打擊率會下修。

去年全聯盟兩好球後的整體打擊率僅2成11，8129打數擊出1789支安打，另有147支全壘打。

劉育辰也觀察到，去年滾地球非常強勁，彈速很快，內野手常來不及反應守備接球，今年滾地球變得相對沒那麼快了，但內野手還在適應，守備跨出第一步常「軟腳」，發現不要跑動那麼多即可接球，他預估，熱身賽加上開季各隊打15至20場，各隊野手守備就可以做好調整。

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