高球》福大命大！ 伍茲車禍翻覆受重傷 警方點出兩大活命關鍵

老虎伍茲今日發生嚴重車禍，雙腿複雜性骨折。（美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕前世界球王、高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今傳出在洛杉磯發生嚴重車禍，雙腿複雜性骨折，如今已送往醫院治療，所幸沒有生命危險。第一時間前往現場處理的洛杉磯郡副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）表示，伍茲能活下來真的是非常幸運。

這起車禍約發生在早上7點多，伍茲在霍桑大道往北行駛，美媒報導指出，伍茲座車因高速行駛失控擦撞分隔道後，翻覆跌落山坡下，車體嚴重毀損。

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消防、醫療人員和警察接獲消息後，第一時間就趕到現場處理，洛杉磯郡副警長岡薩雷茲透露，伍茲雖然受困在車內，但意識清楚，能夠與人交談，消防和醫療人員以救生鉗將伍茲從嚴重受損的車中救出，並以救護車將他送往當地醫院治療。

岡薩雷茲坦言，伍茲能夠活下來真的非常幸運，「以我多年的經驗來看，他的座車和繫安全帶成為他生還的關鍵，大大增加了伍茲活命的可能性。」

伍茲駕駛的汽車是韓系豪華休旅車Genesis GV80，由南韓汽車集團Hyundai研發，被視為最強豪華休旅。GV80搭載最新科技，配置10氣囊與SCC、車道維持輔助HDA II、主動防撞輔助FCA、盲點偵測BCA、後方交通警示RCCA等ADAS智慧駕駛輔助系統。

老虎伍茲今日發生嚴重車禍，雙腿複雜性骨折。（資料照，法新社）





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