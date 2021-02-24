MLB》馬丁尼茲支持全面DH制「每個人都知道是時候了」

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年大聯盟球季嘗試採用美聯、國聯皆採指定打擊（DH）制，收到不少正面評價，然而今年球季卻取消，再度回到舊有規則，紅襪重砲手馬丁尼茲（J.D. Martinez）對此感到驚訝，並認為其實大聯盟應該「是時候」採用全面DH制。

馬丁尼茲今日受訪時表示支持全大聯盟實施指定打擊制，他說：「我認為是時候了。我想每個人都知道是時候了，我覺得甚至老闆們、選手們，甚至是球迷們都知道已經是時候了。」

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馬丁尼茲繼續說：「每個人都想進攻，而你從去年某些人身上可以看到這點，你看到歐蘇納（Marcell Ozuna），他真的從中受益。」馬丁尼茲也直言「對我來說，這就是球賽的未來。」

過去幾年聯盟和球員工會一直為全面DH制做討論，今年雙方經過談判後也確定本季重回舊有規則，國聯投手要上場打擊，不過這項議題仍會在日後繼續討論，馬丁尼茲認為協商不會容易，並準備好長期作戰，他說：「這將會很硬，這將會很艱難、會是一場戰鬥，我們會看看發生甚麼事。」

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