MLB》馬丁尼茲支持全面DH制「每個人都知道是時候了」

〔體育中心/綜合報導〕去年大聯盟球季嘗試採用美聯、國聯皆採指定打擊(DH)制,收到不少正面評價,然而今年球季卻取消,再度回到舊有規則,紅襪重砲手馬丁尼茲(J.D. Martinez)對此感到驚訝,並認為其實大聯盟應該「是時候」採用全面DH制。

馬丁尼茲今日受訪時表示支持全大聯盟實施指定打擊制,他說:「我認為是時候了。我想每個人都知道是時候了,我覺得甚至老闆們、選手們,甚至是球迷們都知道已經是時候了。」

馬丁尼茲繼續說:「每個人都想進攻,而你從去年某些人身上可以看到這點,你看到歐蘇納(Marcell Ozuna),他真的從中受益。」馬丁尼茲也直言「對我來說,這就是球賽的未來。」

過去幾年聯盟和球員工會一直為全面DH制做討論,今年雙方經過談判後也確定本季重回舊有規則,國聯投手要上場打擊,不過這項議題仍會在日後繼續討論,馬丁尼茲認為協商不會容易,並準備好長期作戰,他說:「這將會很硬,這將會很艱難、會是一場戰鬥,我們會看看發生甚麼事。」

