NBA》明星賽替補名單出爐 這3人落選令不少人吃驚

老鷹一哥楊恩成為本屆明星賽遺珠。（資料照，今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA2020-21賽季明星賽將於3月8日在亞特蘭大開打，結果地主老鷹一哥楊恩（Trae Young）、溜馬一哥沙波尼斯（Domantas Sabonis）以及太陽布克（Devin Booker）竟然名落孫山，令外界吃驚。

楊恩本季繳出26.9分、9.5助攻，稱職擔任老鷹一哥，只是他上季還曾入選明星賽，想不到這季竟然榜上無名，最大主因是老鷹戰績13勝17敗並不理想，只是東部替補名單中有尼克藍道（Julius Randle）、魔術伍切維奇（Nikola Vucevic），尼克、魔術戰績還比老鷹差，也讓地主一哥顏面無光，不過楊恩有望參與三分球大賽或技術挑戰賽。

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溜馬本季戰績15勝14敗居東部第4，表現最好就是打出生涯年的沙波尼司，他平均繳出21.5分、11.6籃板，得分就是生涯最佳演出，無奈還是未獲得青睞。

西部方面，太陽20勝10敗高居分部第4，老將保羅（Chris Paul）有功，因此再度進入西部的替補名單。不過，太陽起飛關鍵還有「少主」布克的火力支援，他平均每場貢獻24.7分、4.3助攻及3.8籃板，且投籃命中率高達50.1％，進攻效率出色，只是這次還是名落孫山。

不過，湖人A.戴維斯（Anthony Davis）可能因傷退出，布克有機會連兩年靠別人受傷獲得遞補，他去年就是頂替拓荒者里拉德（Damian Lillard）才入選。

沙波尼斯（右）和布克（中）也都未能入選本屆明星賽。（資料照，今日美國）

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