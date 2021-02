高球》伍茲嚴重車禍 柯瑞、潘政琮等球星送上祝福

潘政琮在臉書請大家一起為老虎祈福。(圖片取自臉書)

〔記者粘藐云/綜合報導〕美國名將老虎伍茲(Tiger Woods)今天驚傳車禍重傷,腿部骨折動刀,體壇明星紛紛為他送上祝福,將伍茲視為偶像的台灣好手潘政琮,今在臉書上表示,沒有老虎就沒有今天的我們,請大家一起為老虎祈福。

身為球壇最具有影響力的球員之一,伍茲車禍消息一出,不少體壇好友都在社群媒體上為他祈禱,伍茲的老對手及好手米寇森(Phil Mickelson)表示,「我們都支持你,很難過你與家人正經歷最艱難的時刻,每個人都希望你能盡快康復。」

向來熱愛高球的NBA球星、勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)則說:「伍茲盡快康復,為你和家人祈禱,上帝總是掌管著一切,加油。」

另外,台灣好手潘政琮和妻子林盈君也在臉書上表示,老虎對高爾夫世界裡的每個人來說都非常重要,車禍的新聞總讓人掛心,請大家一起為他祈禱,讓他能像名人賽一樣光榮歸來。

