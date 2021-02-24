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高球》伍茲嚴重車禍 柯瑞、潘政琮等球星送上祝福

2021/02/24 10:15

潘政琮在臉書請大家一起為老虎祈福。（圖片取自臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天驚傳車禍重傷，腿部骨折動刀，體壇明星紛紛為他送上祝福，將伍茲視為偶像的台灣好手潘政琮，今在臉書上表示，沒有老虎就沒有今天的我們，請大家一起為老虎祈福。

身為球壇最具有影響力的球員之一，伍茲車禍消息一出，不少體壇好友都在社群媒體上為他祈禱，伍茲的老對手及好手米寇森（Phil Mickelson）表示，「我們都支持你，很難過你與家人正經歷最艱難的時刻，每個人都希望你能盡快康復。」

向來熱愛高球的NBA球星、勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）則說：「伍茲盡快康復，為你和家人祈禱，上帝總是掌管著一切，加油。」

另外，台灣好手潘政琮和妻子林盈君也在臉書上表示，老虎對高爾夫世界裡的每個人來說都非常重要，車禍的新聞總讓人掛心，請大家一起為他祈禱，讓他能像名人賽一樣光榮歸來。

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