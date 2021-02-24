NBA》騎士終於贏了！ 菜鳥致勝灌籃逆轉老鷹結束10連敗

LAMAR STEVENS THROWS IT DOWN TO WIN IT FOR THE @cavs!pic.twitter.com/o6olgfYtdl — NBA （@NBA） February 24, 2021

〔體育中心／綜合報導〕10連敗的騎士今天在主場迎戰老鷹，靠著菜鳥史蒂文斯（Lamar Stevens）在終場前4.1秒的逆轉致勝灌籃，幫助球隊以112：111，1分險勝老鷹止敗。

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期盼能夠止敗的騎士隊，今在第二節曾一度領先老鷹達13分，但半場打完被老鷹追到55：58，騎士僅有3分領先，下半場騎士更一度被老鷹拉開到8分差，但第四節末段，騎士靠塞克斯頓（Colin Sexton）剩1分11秒的進球將比數拉到剩1分差，11.3秒T.楊恩（Trae Young）拋投沒進，菜鳥史蒂文斯在接獲塞克斯頓傳球後，直接運球過掉T.楊恩後灌籃得手超前比數，最終也幫助球隊獲勝。

史蒂文斯致勝灌籃，結束騎士漫長的10連敗。（圖片取自推特）

史蒂文斯今天從板凳出發拿下8分4籃板，塞克斯頓拿下全隊最高的29分5助攻，J.艾倫（Jarrett Allen）13分14籃板，葛蘭德（Darius Garland）17分8助攻。

塞克斯頓砍下全隊最高29分。（美聯社）

老鷹今天得分最高的是T.楊恩，他28分7籃板11助攻，但三分球7投1中，卡培拉（Clint Capela）12分16籃板，K.赫特（Kevin Huerter）22分。

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