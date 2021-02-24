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NBA》活塞菜鳥板凳表現不俗 助隊終止3連敗

2021/02/24 12:10

板凳出發的菜鳥後衛S.李伊表現出色，拿到職業生涯最高21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今日再次作客魔術，板凳出發的菜鳥後衛S.李伊（Saben Lee）表現出色，拿到職業生涯最高21分，和同樣替補出發的傑克森（Josh Jackson）合力助隊以105：93擊敗魔術，不僅終止3連敗，也中斷對方的連勝紀錄。

活塞在首節即展強烈攻勢，以34：24、10分領先。次節魔術反攻，於9分01秒追至34：36，但本節表現出色的S.李伊助隊拉開比分成46：36，而後魔術再次追分，以51：53結束上半場。

易籃後，魔術雖立即將比分追平，但在活塞的攻勢下數度取得10分左右的領先，以79：65、14分優勢進入第四節。決勝節魔術無力將比分拉近，活塞在5分22取得最大領先20分的優勢，終場以105：93收勝。

S.李伊在前一場比賽裡拿到12分5助攻3抄截，不過今日半場就拿到13分，本場比賽上場29分鐘拿下21分4助攻2抄截，而同樣以替補出發的傑克森（Josh Jackson）則拿到18分7籃板。先發葛蘭特（Jerami Grant）拿17分7籃板6助攻，史密斯（Dennis Smith Jr.）14分，貝伊（Saddiq Bey）10分8籃板，普朗利（Mason Plumlee）7分12籃板。

魔術方面，伍切維奇（Nikola Vucevic）20分9籃板，富尼耶（Evan Fournier）14分，洛斯（Terrence Ross）13分8籃板4抄截，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）11分。團隊命中率為37.5%。

活塞中止連敗。（美聯社）

活塞中止連敗。（美聯社）

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