NBA》T.哈里斯擋住暴龍末節逆襲 七六人反客為主成功復仇

T.哈里斯攻下七六人最高的23分，中斷暴龍4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天作客挑戰暴龍，先發5人得分上雙，T.哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊最高的23分，助隊以109：102贏球，中斷暴龍的4連勝。

七六人前役客場不敵暴龍中止2連勝，今天交手復仇心切，首節開局就打出一波20：8的攻勢，七六人單節灌進37分，補上小柯瑞（Seth Curry）空缺的柯爾馬茲（Furkan Korkmaz），首節就獨拿了16分。七六人前兩節最多取得21分的領先，上半場結束以55：42握有13分的領先優勢。

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暴龍易籃後在第四節展開兇猛反撲， T.戴維斯（Terence Davis）連拿6分，助隊打出一波18：8的攻勢，追到83：89，把差距縮小至個位數，所幸T.哈里斯挺身而出，決勝節就砍進12分，幫助七六人擋住暴龍的逆襲，終場以以109：102獲勝，成功上演甜蜜復仇。

七六人先發5人得分上雙，T.哈里斯攻下全隊最高的23分，另有7籃板、5助攻和2阻攻，柯爾馬茲投進5記三分球貢獻19分，外帶7籃板，恩比德（Joel Embiid）雖然有18分、12籃板雙十表現，但投籃命中率只有2成31，12罰則是11中，B.西蒙斯（Ben Simmons）有15分、9籃板和7助攻。

暴龍以N.鮑威爾（Norman Powell）的24分最佳，附帶6助攻和3抄截，當家一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）有22分、7助攻、6籃板和3抄截的表現。

恩比德。（美聯社）

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