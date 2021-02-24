晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇超神三分準絕殺！ 創歷史紀錄擊退綠衫軍（影音）

2021/02/24 11:44

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠東契奇（Luka Doncic）今天上演精采表現，他在第四節剩不到20秒的情況下，飆進2顆超前三分球，包含最後一顆0.7秒的準絕殺，幫助獨行俠以110：107逆轉擊敗塞爾提克隊，也締造聯盟歷史紀錄。

東契奇準絕殺塞爾提克。（法新社）

獨行俠今天在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）不在的情況下依舊與綠衫軍打得不相上下，半場打完獨行俠以55：56，1分落後綠衫軍。第三節打完獨行俠以80：76，4分反超。

第四節獨行俠在剩下3分57秒時把比數拉開到101：89，但此時綠衫軍開啟大逆轉，在沃克（Kemba Walker）、塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）三人聯手飆分下，於比賽時間剩37.6秒時以105：104逆轉超前獨行俠。

但此時東契奇跳了出來，在15.8秒時投進後撤步三分球，幫助球隊107：105要回領先，J.布朗隨後在9.5秒上籃得手，雙方戰平，東契奇在比賽剩下0.7秒時直接投進一顆28英呎的後撤步三分，隨後綠衫軍在0.1秒時叫出暫停也於事無補，終場獨行俠就以3分差獲勝，勝率爬回5成，綠衫軍則在輸掉這場比賽後勝率不足5成。

獨行俠致勝功臣東契奇，今天全場拿下31分10籃板8助攻，三分球8投6中，根據《ESPN》報導，他成為了近25個球季以來，第二個能夠在第四節比賽時間剩不到20秒，還能夠投進2顆超前三分的球員。

綠衫軍今天得分主要集中在三人身上，J.布朗29分7籃板5助攻、塔圖姆28分6籃板4助攻、沃克21分4籃板3助攻，其餘無人得分上雙。

東契奇成為近25季第2個能在第四節剩不到20秒投進2顆超前三分球的球員。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。