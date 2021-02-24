NBA》東契奇超神三分準絕殺！ 創歷史紀錄擊退綠衫軍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠東契奇（Luka Doncic）今天上演精采表現，他在第四節剩不到20秒的情況下，飆進2顆超前三分球，包含最後一顆0.7秒的準絕殺，幫助獨行俠以110：107逆轉擊敗塞爾提克隊，也締造聯盟歷史紀錄。

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東契奇準絕殺塞爾提克。（法新社）

獨行俠今天在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）不在的情況下依舊與綠衫軍打得不相上下，半場打完獨行俠以55：56，1分落後綠衫軍。第三節打完獨行俠以80：76，4分反超。

第四節獨行俠在剩下3分57秒時把比數拉開到101：89，但此時綠衫軍開啟大逆轉，在沃克（Kemba Walker）、塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）三人聯手飆分下，於比賽時間剩37.6秒時以105：104逆轉超前獨行俠。

但此時東契奇跳了出來，在15.8秒時投進後撤步三分球，幫助球隊107：105要回領先，J.布朗隨後在9.5秒上籃得手，雙方戰平，東契奇在比賽剩下0.7秒時直接投進一顆28英呎的後撤步三分，隨後綠衫軍在0.1秒時叫出暫停也於事無補，終場獨行俠就以3分差獲勝，勝率爬回5成，綠衫軍則在輸掉這場比賽後勝率不足5成。

獨行俠致勝功臣東契奇，今天全場拿下31分10籃板8助攻，三分球8投6中，根據《ESPN》報導，他成為了近25個球季以來，第二個能夠在第四節比賽時間剩不到20秒，還能夠投進2顆超前三分的球員。

綠衫軍今天得分主要集中在三人身上，J.布朗29分7籃板5助攻、塔圖姆28分6籃板4助攻、沃克21分4籃板3助攻，其餘無人得分上雙。

東契奇成為近25季第2個能在第四節剩不到20秒投進2顆超前三分球的球員。（法新社）

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