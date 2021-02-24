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NBA》魯尼、威斯曼歸隊+柯瑞砍37分 勇士擊退尼克

2021/02/24 11:24

柯瑞全場投進7顆三分球攻下37分，率隊以114：106獲勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今前往尼克主場踢館，因傷缺陣多時的魯尼（Kevon Looney）和威斯曼（James Wiseman）在今天回歸，成功帶動球隊士氣，前役缺陣的柯瑞（Stephen Curry），今重返賽場狀況不差，他全場投進7顆三分球攻下37分，率隊以114：106獲勝。

上一戰缺席的柯瑞此役回歸，勇士也在今天迎回先前因傷缺席的新秀威斯曼和魯尼，揮別前10戰沒有中鋒的窘境。

勇士在上半場打完以4分小幅落後，第3節勇士展開反撲，柯瑞一人獨拿15分，助隊超前。即便決勝節尼克一度迎頭趕上，雙方僅有4分差距，倒數30秒歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）的灌籃幫助勇士穩住局面，加上柯瑞屢次獲得罰球機會，也把分數收進口袋，最終勇士仍以8分差拿下勝利。

勇士柯瑞今投進7顆三分球，攻下全場最佳37分、6籃板、6助攻，這是柯瑞連續第13場比賽拿超過25分，為生涯最長紀錄，歐布瑞繳出次高19分；尼克藍道（Julius Randle）進帳全隊最高25分，培頓（Elfrid Payton）挹注20分。

威斯曼今天傷癒歸隊。（美聯社）

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