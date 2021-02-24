NBA》灰狼換帥首戰遭震撼教育 慘輸公鹿27分吞5連敗

字母哥37分8籃板8助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼在炒掉了小桑德斯（Ryan Saunders）後換上新主帥芬屈（Chris Finch），首戰面對公鹿卻毫無招架之力，以139：112慘遭對手大比分屠殺，也吞下5連敗。

灰狼這場比賽一開始還與公鹿戰得不相上下，但公鹿在第二節後段打出一波21：3的高潮，把原先62：59的分差拉開為83：62，也讓比賽早早進入垃圾時間。

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由於公鹿三節就取得多達29分的領先，原本球隊打算讓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在整個第四節都坐在板凳上休息，不過球隊在被追到16分後還是讓他在剩下3分47秒時上場，此役字母哥在僅29分鐘的上場時間內，就拿下37分8籃板8助攻，抄截火鍋各2。

今天公鹿在字母哥已經得到37分的情況下，仍有多達7人得分上雙，佛比斯（Bryn Forbes）拿下賽季新高的23分，整場公鹿命中率高達53.5%，三分球42投20中。

湯斯拿下26分8籃板11助攻。（法新社）

灰狼今天僅湯斯（Karl-Anthony Towns）與畢斯利（Malik Beasley）表現尚可，兩人都拿下26分，湯斯另有8籃板11助攻。

灰狼主帥芬屈上任首戰慘遭對手打爆。（歐新社）

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