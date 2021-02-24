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NBA》為補強做好準備！ 籃網再出招增調度彈性

2021/02/24 12:55

籃網組成三巨頭後，仍有意在3月的交易或買斷市場上進行補強。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網因哈登（James Harden）交易案後，輪替深度嚴重不足，近日找來馮雷（Noah Vonleh）、尚柏特（Iman Shumpert）和A.羅伯森（Andre Roberson）添補空缺，不過據美媒報導指出，籃網在保障合約截止日前，裁掉馮雷，而尚柏特和A.羅伯森則是將在澄清期後改簽10天短約。

籃網季初為了換來哈登，與厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）組三巨頭，送出J.艾倫（Jarret Allen）、T.普林斯（Taurean Prince）、雷佛特（Caris LeVert）等輪替陣容球員，也導致板凳深度不足，且禁區戰力薄弱。

籃網隨後補進馮雷、尚柏特和A.羅伯森，儘管近期拉出7連勝，目前戰績以21勝12敗，在東部僅次於龍頭七六人，兩隊也只有0.5場勝差。

不過，籃網仍積極尋求補強，今天傳出在馮雷、尚柏特和A.羅伯森合約轉為保障合約前將3人裁掉，而後2位將在澄清期結束後，改簽10天短約。對此，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，籃網此舉是為了增加球隊名單的彈性，希望能在3月的交易或買斷市場上找到合適人選。

日前曾傳出籃網對火箭P.J.塔克（P.J. Tucker）和前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）有興趣。

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