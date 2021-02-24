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體育 籃球 NBA

NBA》約基奇狂轟41分 J.穆雷末節接管戰局退拓荒者

2021/02/24 14:59

約基奇全場攻下41分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場迎戰拓荒者，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）轟下全場最高的41分，再加上J.穆雷（Jamal Murray）末節發威，豪取19分，兩人幫助金塊以111：106贏球，賞給拓荒者3連敗。

約基奇上半場得分火力兇猛，17投9中狂砍23分，金塊次節一度領先拓荒者達11分，但老將安東尼（Carmelo Anthony）挺身追分，上半場19分有14分集中在該節，D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）和特倫特（Gary Trent Jr.）也在三分外線飆冷箭，拓荒者追半場終了追到57：57平手。

安東尼次節飆分助隊扳平戰局。（美聯社）

兩隊易籃後，第三節戰況拉鋸，J.穆雷在末節接管戰局，單節攻下19分成功拉開差距，不過拓荒者展現十足韌性，里拉德（Damian Lillard）和安東尼最後12秒分別飆進三分彈，追到3分落後，但J.穆雷後面關鍵4罰俱中，保住金塊勝果，終場就以111：106獲勝。

約基奇攻下全場最高的41分，另有5籃板，J.穆雷投進4記三分球得24分，外帶8助攻、5籃板和2抄截，波特（Michael Porter Jr.）則有12分、10籃板的雙十數據；拓荒者一哥里拉德繳出25分、13助攻和7籃板，安東尼替補貢獻24分、4籃板，瓊斯和特爾特都挹注18分，坎特（Enes Kanter）有16分、14籃板雙十表現。

J.穆雷末節接管戰局，單節攻下19分。（美聯社）

里拉德。（美聯社）

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