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NBA》好友伍茲車禍重傷 柯瑞心情黑暗盼早日康復

2021/02/24 14:01

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今日車禍重傷，腿部骨折。雖然勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在接獲消息後就發文為好友打氣，但他今天的賽後訪問仍發表自己的心情與想法。

勇士今日以114：106擊敗尼克，柯瑞在賽後受訪時，坦言收到伍茲車禍消息心情相當黑暗，柯瑞說：「幸運的是，我聽到他的狀況還OK。我不曉得太多的細節，但就是希望他能早日康復。我是個超級高球迷，我們都知道，而且喜歡看他打球，參加巡迴賽還有比賽。」

不過除了高球外，柯瑞還提到現階段比重回球場更要緊的事，認為伍茲的生活和他的兒女是現階段最重要的事，由衷希望伍茲能為了他們完全康復。

柯瑞在接獲伍茲車禍消息時，在推特發文寫道：「快點康復伍茲!為你和家人禱告。神總是掌管一切，要堅強。」

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