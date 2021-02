NBA》好友伍茲車禍重傷 柯瑞心情黑暗盼早日康復

柯瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕高爾夫球名將老虎伍茲(Tiger Woods)今日車禍重傷,腿部骨折。雖然勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)在接獲消息後就發文為好友打氣,但他今天的賽後訪問仍發表自己的心情與想法。

勇士今日以114:106擊敗尼克,柯瑞在賽後受訪時,坦言收到伍茲車禍消息心情相當黑暗,柯瑞說:「幸運的是,我聽到他的狀況還OK。我不曉得太多的細節,但就是希望他能早日康復。我是個超級高球迷,我們都知道,而且喜歡看他打球,參加巡迴賽還有比賽。」

不過除了高球外,柯瑞還提到現階段比重回球場更要緊的事,認為伍茲的生活和他的兒女是現階段最重要的事,由衷希望伍茲能為了他們完全康復。

柯瑞在接獲伍茲車禍消息時,在推特發文寫道:「快點康復伍茲!為你和家人禱告。神總是掌管一切,要堅強。」

"Just wish a speedy recovery. ... At this point it's not about golf, it's about his quality of life and being there for his kids."



—Steph Curry on Tiger Woods, who suffered serious injuries in a single-vehicle crash pic.twitter.com/B80KjvtNIb