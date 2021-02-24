NBA》好友伍茲車禍重傷 柯瑞心情黑暗盼早日康復

〔體育中心／綜合報導〕高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今日車禍重傷，腿部骨折。雖然勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在接獲消息後就發文為好友打氣，但他今天的賽後訪問仍發表自己的心情與想法。
勇士今日以114：106擊敗尼克，柯瑞在賽後受訪時，坦言收到伍茲車禍消息心情相當黑暗，柯瑞說：「幸運的是，我聽到他的狀況還OK。我不曉得太多的細節，但就是希望他能早日康復。我是個超級高球迷，我們都知道，而且喜歡看他打球，參加巡迴賽還有比賽。」
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不過除了高球外，柯瑞還提到現階段比重回球場更要緊的事，認為伍茲的生活和他的兒女是現階段最重要的事，由衷希望伍茲能為了他們完全康復。
柯瑞在接獲伍茲車禍消息時，在推特發文寫道：「快點康復伍茲!為你和家人禱告。神總是掌管一切，要堅強。」
"Just wish a speedy recovery. ... At this point it's not about golf, it's about his quality of life and being there for his kids."— ESPN （@espn） February 24, 2021
—Steph Curry on Tiger Woods, who suffered serious injuries in a single-vehicle crash pic.twitter.com/B80KjvtNIb
Heal up quickly @TigerWoods! Praying for you and your family. God is in control always. Stay strong— Stephen Curry （@StephenCurry30） February 23, 2021