中職》統一主場開幕戰售票資訊公開 獅象龍經典對決！

2021統一獅開幕戰週售票資訊。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021年統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，3.13（六）台南棒球場正式開打迎戰勁旅中信兄弟，而3.14（日）將在台南棒球場對戰重返職棒，味全龍首度客場出賽，中華職棒開幕戰首週場場精彩，而同樣的龍象獅經典對戰組合隔週（3.20~21）將前進高雄澄清湖棒球場再次對決。

2021年統一獅主場開幕戰週活動OPENING SERIES，自3.13~3.21連續兩週對戰中信兄弟及味全龍，而獅、龍、象都是讓人津津樂道經典對戰組合，2020年統一獅勇奪隊史第10座總冠軍戰榮耀，回顧獅子軍總冠軍經典對決，象、龍都是曾經屢次對決的榮耀對手，連續兩週週末、週日主賽事，獅隊將推出「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動，本次活動將由合作夥伴輝葉按摩椅冠名贊助，當天場內外結合輝葉按摩椅品牌，推出各項體驗活動，其中3.13（六）、14（日）、20（六）及21（日），假日主場賽事特別規劃「輝葉按摩椅MVP勝場大賞」，獅隊贏球選手將可獲得由輝葉提供的精美按摩禮品，現場也將抽出幸運球迷1位，可以獲得「輝葉按摩椅Ｘ統一獅」聯名商品，共同慶賀開季好成績！

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2021年統一獅開幕戰暨上半季主場賽事，預計於2.26（五） 12:00~2.28（日） 11:59 開放2020/2021年統一獅VIP會員優先購票，而2.28（日） 12:00~3.3（三） 11:59開放兆豐銀行聯名卡優先購票，3.3（三）12:00起將全面開賣，售票平台為全台統一超商ibon售票系統及ibon網路售票系統。

2021統一獅預售票時程公告。（統一獅提供）

「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」

3.13（六） 17：05 象vs獅 台南棒球場

3.14（日） 17：05 龍vs獅 台南棒球場

3.20（六） 17：05 龍vs獅 澄清湖棒球場

3.21（日） 14：05 象vs獅 澄清湖棒球場

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