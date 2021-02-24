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HBL總決賽3月初小巨蛋登場 2/27開放索票

2021/02/24 13:48

HBL高中籃球聯賽將自2月27日起開放索票。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕109學年度高中籃球甲級聯賽總決賽3月6日（六）、3月7日（日）於台北小巨蛋開打，今年總決賽索／取票共分4場次，一般票券索票／將在2月27日（六） 上午9時同步開放。

為了讓更多球迷能進場觀戰，今年共分為4場次索票，每場次每人至多索取2張門票，一般票券索／取票將在2月27日（六） 上午9點於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放。另外，因應防疫，本次索／取票將採取實名制登記，索取票時請備妥持票者姓名及身分證字號或申請my code。

109學年度總決賽兩天賽事共劃分四場次：
6日第1、2場為【第一場次門票】
6日第3、4場為【第二場次門票】
7日第1、2場（男女季軍戰）為【第三場次門票】
7日第3、4場（男女冠軍戰）為【第四場次門票】

【第一場次門票】及【第三場次門票】（季軍戰）結束後將進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力，為所支持球隊加油打氣。

總決賽首日（3/6）一般票券於2/27上午9時至3/5 22時，於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站同步開放索／取票，總決賽第二日（3/7）一般票券於2/28上午9時至3/5 22時開放索取。

本次賽事索／取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號，每位民眾每場次至多可取2張票券，同時需於一日內進行取票。入場者必須與票卷上資訊一致，並備妥姓名及身分證字號，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。

【3/6總決賽賽程】

10：00 女生組 淡水商工VS.陽明高中
12：00 男生組 南山高中VS.東泰高中
16：00 女生組 永仁高中VS.北一女中
18：00 男生組 光復高中VS.泰山高中

【3/7總決賽賽程】

10：00 女生組季軍戰
12：00 男生組季軍賽
16：00 女生組冠軍戰
18：00 男生組冠軍戰

總決賽另有冠軍預測抽獎活動，球迷進場正確預測男、女生組冠軍，即可抽市價超過9萬元的YAMAHA勁戰125機車，創見行動硬碟等好禮。歡迎球迷在遵守主辦單位防疫指示下，全程配戴口罩進場看球。

索票向隅的球迷，亦可透過東森超視、八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、KKTIX虛擬場館、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達電視、my Video）以及全台7-ELEVEN共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。

今年HBL總決賽朝向全面開放，若疫情嚴峻，將依中央疫情指揮中心公告訊息，滾動式修正防疫配套措施。

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