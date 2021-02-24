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中職》弟弟在桃猿自主培訓 林岱安：他以前蹲捕比我好

2021/02/24 14:13

林岱安（左）與林家鋒（右）兄弟倆都是捕手。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅捕手林岱安（原名林祐樂、林志賢）有3個弟弟，大弟在俗稱「蛙人部隊」的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊服役，二弟林楷銘過去是棒球選手，現已沒打球，小弟林家鋒（原名林志誠）現為樂天桃猿自主培訓選手，力拚升格成正式球員。

林岱安笑稱，二弟林楷銘以前有打球，打擊比他還厲害，後來手傷就沒打了，小弟林家鋒過去蹲捕功力比他好，然而職棒環境很現實，自己要比別人更努力，必須好好加油才行，「選秀選進來球團會栽培，但自主培訓是人家有你、沒你也沒差。」

23歲林家鋒出身高雄壽天少棒、忠孝青少棒、高苑工商、台體大，大學畢業先到新北市成棒隊沉潛，去年選秀落榜，後來到桃猿自主培訓，總教練曾豪駒認為，春訓期間林家鋒進步很多。

林家鋒說，他原本守游擊、投手，少棒時期還有美國雜誌刊登他的投球動作照片，國二開始練捕手至今，原本高中畢業打算選秀，但聽哥哥林岱安意見，決定先到大學磨練，去年選秀未獲指名難免沮喪，來到桃猿自主培訓，心態就是每天把自己準備好，盡量不要受傷，先顧好捕手守備這一環。

今天台南球場統一獅對樂天桃猿自辦熱身賽，林岱安先發蹲捕，林家鋒有機會在比賽後半段替補上陣，林岱安說，這是他第一次與弟弟同場較勁；林家鋒則說，把哥哥當榜樣，平常會看林岱安蹲捕影片揣摩學習。

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