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中職》手握世界大賽冠軍戒指 統一獅新洋投飛利士報到

2021/02/24 15:01

飛利士。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅33歲委內瑞拉籍新洋投飛利士（Felix Doubront）2月1日抵台，經過14天隔離加上7天自主健康管理，目前已出關，今天首度到台南球場向球隊報到，正式投入春訓，上午已完成體檢。

左投飛利士出身波士頓紅襪，他是2013年紅襪世界大賽冠軍成員，該季拿下11勝6敗、防禦率4.32，大聯盟生涯26勝22敗3救援、防禦率4.82，2018年效力韓職樂天巨人，戰績6勝9敗、防禦率4.92，也征戰過墨西哥聯盟。

飛利士表示，之前在打委內瑞拉冬季聯盟比賽，賽事結束後1、2週來到台灣，隔離期間球團有幫他準備一些訓練器材自主練習，因為沒辦法外出，除了訓練，多半時間在睡覺，也看了很多電影。

結束14天隔離，7天自主健康管理期間，飛利士開始簡單投球，自評狀況一天比一天好，今起跟著球隊練球，他說，「我很快就可以開始牛棚練投了，到真正可以比賽大概還需要兩個禮拜時間，希望身體保持健康，把最好的一面表現出來，幫助球隊贏球。」

曾經打過大聯盟、墨西哥聯盟與韓職，據亞洲職棒經驗，飛利士認為，亞洲棒球和美洲、拉丁美洲棒球基本上不一樣，但亞洲還是有許多好打者，台灣也有不少打者也具備力量，擊球點掌握得不錯，對他而言，棒球不管到哪裡都一樣，實際對戰才能發現打者差異性。

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