羽球》全英賽籤表出爐！ 戴資穎不在 瑪琳奪冠呼聲高

女單以頭號種子西班牙瑪琳最具冠軍相。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽將在3月17日點燃戰火，即使世界球后戴資穎、台灣一哥周天成、王子維及男雙李洋／王齊麟都棄賽，但世界各國好手還是會參戰，女單以頭號種子西班牙瑪琳最具冠軍相，泰國依瑟儂、印度辛度及好久不見的日本山口茜、奧原希望。

全英公開賽籤表出爐，在1月泰國掃2冠、1亞世界排名第3瑪琳最具冠軍相，畢竟她在泰國3站曾豪取14連勝，直到年終總決賽冠軍賽才敗給戴資穎。

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戴資穎及中國陳雨菲都沒參戰，瑪琳榮膺女單頭號種子，成為冠軍最大熱門，被看好能自2015年後再度於全英賽封后，她首戰將遭遇世界排名35泰國革通，兩人近一次交手在1月泰國公開賽，馬琳直落2獲勝。

去年丹麥公開賽稱后的奧原希望首輪遇丹麥雅各布森，而依瑟儂首戰對愛沙尼亞庫巴，至於和瑪琳都在籤表上半部的山口茜、辛度，山口茜碰法國齊雪霏、辛度遇馬來西亞謝抒芽，兩人最快會在8強碰頭，贏家將會在4強強碰馬琳。

至於世界球王桃田賢斗去年1月馬來西亞大師賽稱王後，再來因發生車禍放棄上屆衛冕，且1月又因確診武漢肺炎無法參加泰國賽事，如今若沒有意外發生，桃田將再度於國際賽亮相，首輪將對上印度的帕魯帕利。

桃田賢斗。（資料照，法新社）





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